Коллекционер из Уфы распродает ценные экспонаты ради спасения внука

Коллекционер из Уфы продает первый выпуск знаменитой газеты «Искра» 1900 года. Это революционное издание, основанное Лениным. До этого хозяина не просто просили — умоляли расстаться с экспонатом, но он был непреклонен. Теперь все изменилось.

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И с газетой, и с коллекцией старинных монет, и с советскими знаменами Андрей Комаров готов расстаться — лишь бы внук пошел на поправку. У семилетнего ребенка тяжелая болезнь, необходима реабилитация и дорогостоящие препараты.



Здоровье, конечно, не купишь, говорит Андрей Николаевич, но помочь облегчить страдания внука — сейчас главная для него задача. Коллекционер выставил в Интернете объявление о продаже своего собрания. Теперь телефон разрывается. Звонят из разных уголков страны.



Андрей Комаров очень надеется, что найдется настоящий ценитель раритетных экспонатов и ему удастся продать сразу всю коллекцию. Времени остается немного. До назначенного курса реабилитации осталось около двух недель. Заплатить придется 120 тысяч рублей. И пока семья не смогла собрать даже половины необходимой суммы.