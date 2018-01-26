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    Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией

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    Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией

    Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией

    Президент США Дональд Трамп, прибывший в конгресс-центр в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, сообщил, что намерен продолжить диалог с российской стороной.

    Глава Белого дома проходил мимо ожидавшей его прессы и задержался, чтобы ответить на вопрос корреспондента ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с РФ. «Мы надеемся на это», — сказал Трамп.

    В заключительный день работы экономического форума американский лидер выступит с речью. Трамп, напомним, стал первым президентом США за 18 лет, который туда приехал.

    Дональд Трамп, президент США: «Когда я решал, ехать на форум в Давосе или нет, я не думал о какой-то бизнес-элите или глобализации. Прежде всего, я думал о тех, кто хочет инвестировать много денег в американскую экономику. Меня больше заботит создание рабочих мест, возвращение компаний в США».

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