Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией

Президент США Дональд Трамп, прибывший в
конгресс-центр в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, сообщил, что намерен продолжить диалог с российской стороной.
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Глава Белого дома проходил мимо ожидавшей его прессы и задержался, чтобы ответить на вопрос корреспондента ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с РФ. «Мы надеемся на это», — сказал Трамп.
В заключительный день работы экономического форума американский лидер выступит с речью. Трамп, напомним, стал первым президентом США за 18 лет, который туда приехал.
Дональд Трамп, президент США: «Когда я решал, ехать на форум в Давосе или нет, я не думал о какой-то бизнес-элите или глобализации. Прежде всего, я думал о тех, кто хочет инвестировать много денег в американскую экономику. Меня больше заботит создание рабочих мест, возвращение компаний в США».
Ожидается, что президент США в своем послании объяснит, как его заявленная политика «Америка превыше всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.
Пока Трамп не выступил, в Давосе обсуждают дорожный инцидент с автомобилем, который, предположительно, входит в кортеж американского лидера. Машина чуть не сбила швейцарского полицейского. Эти кадры опубликовала газета Blick. Страж порядка пытается остановить белый BMW, но тот внезапно ускоряется и задевает человека крылом. Полицейский, к счастью, успел увернуться.
В заключительный день работы экономического форума американский лидер выступит с речью. Трамп, напомним, стал первым президентом США за 18 лет, который туда приехал.
Дональд Трамп, президент США: «Когда я решал, ехать на форум в Давосе или нет, я не думал о какой-то бизнес-элите или глобализации. Прежде всего, я думал о тех, кто хочет инвестировать много денег в американскую экономику. Меня больше заботит создание рабочих мест, возвращение компаний в США».
Ожидается, что президент США в своем послании объяснит, как его заявленная политика «Америка превыше всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.
Пока Трамп не выступил, в Давосе обсуждают дорожный инцидент с автомобилем, который, предположительно, входит в кортеж американского лидера. Машина чуть не сбила швейцарского полицейского. Эти кадры опубликовала газета Blick. Страж порядка пытается остановить белый BMW, но тот внезапно ускоряется и задевает человека крылом. Полицейский, к счастью, успел увернуться.
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