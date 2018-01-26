В Екатеринбурге школьнику запретили обедать вместе с одноклассниками

Прокурорам предстоит разобраться в деталях скандала, который разгорелся в школе Екатеринбурга. Сотрудники надзорного ведомства выясняют, почему одному из учеников запретили сидеть вместе с одноклассниками в столовой.

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Об инциденте рассказали родители мальчика. Они заявили, что сыты по горло такой несправедливостью. В семье приняли решение не платить за обеды в буфете, 14-летний подросток стал приносить с собой ланч-боксы. Но педагоги заявили — в таком случае пусть сидит отдельно.



Мальчик стал изгоем. Причем он в хороших отношениях с одноклассниками, но педагоги считают, что он должен держаться от остальных подальше во время обеда. Проще говоря, запрещают на большой перемене есть вместе с остальными в общей столовой.



Мария Штань — многодетная мать, воспитывает троих подростков одна. Семья не бедствует, но во многом благодаря различным льготам и пособиям. По этой причине раньше Кирилл питался в школе бесплатно. А когда его старшей сестре исполнилось 18, семья многодетной быть перестала, социальная помощь прекратилась. Правда, пока студентка еще зависит финансово от взрослых. Так что денег на оплату завтраков и обедов мальчику не хватает. Мать решила, что будет давать ему с собой домашние блюда. Ну а когда мальчик сел рядом с друзьями в столовой и открыл контейнер, учителя потребовали срочно покинуть помещение. Ему пришлось есть одному в соседнем, пустом классе.



Стелла Шмитова, директор школы: «У нас в правилах написано, что в школе нельзя продукты из дома. Это говорит о том, что мы не можем обеспечить безопасность, если происходит питание, принесенное из дома».



Конечно, никто не отрицает, что правила нужно выполнять. Но мать уверена, что в этом случае формализм встал выше принципов педагогики. В месте, где должны приучать к уважению, поддерживать добрые отношения между детьми, ребенка нарочито выделяют из толпы и выставляют не в лучшем свете. Чтобы защитить сына, Марии приходится экономить на себе, но давать ему деньги на обед. Параллельно она обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться. Главное, что ее беспокоит — Кирилл стал объектом насмешек.



Мать Кирилла также написала в Интернете большой пост, в котором назвала имена участников этого конфликта и попросила о помощи. Разобраться правоохранителям, очевидно, предстоит и в том, а действительно ли опасно приносить еду из дома в школьную столовую и каким образом эта домашняя еда может нанести вред ученикам.



Подробности — в видеоматериале.