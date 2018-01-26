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    Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе. Уфа, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

    Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

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    Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

    Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

    Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

      Водители, которые стояли утром в пробке на одном из проспектов в Уфе, стали свидетелями батальной сцены со стрельбой.

      Что предшествовало конфликту, пока загадка. Возможно, все дело в том, что водитель маршрутки не дал повернуть налево хозяину легковушки. Обиженный автолюбитель ударил ногой по кузову микроавтобуса и началось противостояние.

      Владелец легковушки, включив аварийный сигнал, направился к оппоненту. Что за разговор случился за кадром, представить не трудно. Когда оба спорщика снова появились в кадре, расположение сил уже было понятно. Хозяин иномарки пятился назад, а шофер маршрутки держал руку в кармане. Спустя мгновение стало ясно, в чем дело. Водитель маршрутки достал пистолет и несколько раз выстрелил в провокатора практически в упор.

      Владелец седана изо всех сил жал на педаль газа, чтобы уехать, но машина забуксовала. В итоге три выстрела практически в упор. Казалось бы, от такого вряд ли кто-то оправится. Но, видимо, в состоянии стресса водитель иномарки не чувствовал ни страха, ни боли. Он решился на реванш — достал бейсбольную биту и бросился вдогонку за обидчиком.

      Теперь запись конфликта — основная улика в разбирательстве. Стражи порядка выясняют, откуда у шофера маршрутки оружие и почему он открыл стрельбу на оживленном перекрестке. Встретятся оппоненты уже в полицейском участке.

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