Полиция изучает видео дорожного конфликта со стрельбой в Уфе

Водители, которые стояли утром в пробке на одном из проспектов в Уфе, стали свидетелями батальной сцены со стрельбой.
Что предшествовало конфликту, пока загадка. Возможно, все дело в том, что водитель маршрутки не дал повернуть налево хозяину легковушки. Обиженный автолюбитель ударил ногой по кузову микроавтобуса и началось противостояние.
Владелец легковушки, включив аварийный сигнал, направился к оппоненту. Что за разговор случился за кадром, представить не трудно. Когда оба спорщика снова появились в кадре, расположение сил уже было понятно. Хозяин иномарки пятился назад, а шофер маршрутки держал руку в кармане. Спустя мгновение стало ясно, в чем дело. Водитель маршрутки достал пистолет и несколько раз выстрелил в провокатора практически в упор.
Владелец седана изо всех сил жал на педаль газа, чтобы уехать, но машина забуксовала. В итоге три выстрела практически в упор. Казалось бы, от такого вряд ли кто-то оправится. Но, видимо, в состоянии стресса водитель иномарки не чувствовал ни страха, ни боли. Он решился на реванш — достал бейсбольную биту и бросился вдогонку за обидчиком.
Теперь запись конфликта — основная улика в разбирательстве. Стражи порядка выясняют, откуда у шофера маршрутки оружие и почему он открыл стрельбу на оживленном перекрестке. Встретятся оппоненты уже в полицейском участке.
Владелец легковушки, включив аварийный сигнал, направился к оппоненту. Что за разговор случился за кадром, представить не трудно. Когда оба спорщика снова появились в кадре, расположение сил уже было понятно. Хозяин иномарки пятился назад, а шофер маршрутки держал руку в кармане. Спустя мгновение стало ясно, в чем дело. Водитель маршрутки достал пистолет и несколько раз выстрелил в провокатора практически в упор.
Владелец седана изо всех сил жал на педаль газа, чтобы уехать, но машина забуксовала. В итоге три выстрела практически в упор. Казалось бы, от такого вряд ли кто-то оправится. Но, видимо, в состоянии стресса водитель иномарки не чувствовал ни страха, ни боли. Он решился на реванш — достал бейсбольную биту и бросился вдогонку за обидчиком.
Теперь запись конфликта — основная улика в разбирательстве. Стражи порядка выясняют, откуда у шофера маршрутки оружие и почему он открыл стрельбу на оживленном перекрестке. Встретятся оппоненты уже в полицейском участке.
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