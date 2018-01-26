Пациенты сгоревшей в Южной Корее больницы оказались отрезаны от выхода

Пожар в южнокорейском городе Мирян унес жизни более 40 человек, число жертв может возрасти. Пострадавших более 70. Загорелась городская больница. Пламя охватило нижний этаж, фактически отрезав людям путь к спасению. Потушить огонь удалось спустя более чем полтора часа. После случившегося президент страны созвал экстренное совещание и поручил проверить все медучреждения Южной Кореи.
Огонь в больнице города Мирян вспыхнул примерно в полвосьмого утра. Очаг, как уже установили пожарные, находился на первом этаже здания. Пятиэтажная клиника рассчитана на 200 пациентов. Половина из них — люди преклонного возраста, которые не способны самостоятельно передвигаться. Поэтому шансов спастись у них почти не было.
Чхве Ман У, глава пожарной службы города Мирян: «Большинство погибших были обнаружены спасателями в приемном покое и реанимационном отделении на первом этаже госпиталя. Тела также найдены на втором и пятом этажах».
На кадрах с места запечатлено, как пациенты, оказавшиеся отрезанными от выхода, эвакуируются из здания по пожарной лестнице. Людей временами затягивает плотной пеленой едкого дыма. При этом никакой защиты от токсичного газа (например, кислородных масок) у спускающихся при себе не было. Некоторых пациентов с места трагедии увезли на инвалидных креслах.
Пак Су Хён, пресс-секретарь президента Южной Кореи: «Президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание в связи с пожаром в Миряне. Он выразил боль и сожаление по поводу случившегося. Президент потребовал принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем».
Спасатели констатировали смерть 41 пациента. Но список, вероятно, не окончательный. Еще не все этажи проверены. К тому же часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Причину возгорания устанавливают. Версия о поджоге исключена. Руководители корейских больниц теперь готовятся к авральным проверкам. А местные политики призывают усилить противопожарную безопасность и напоминают о недавней трагедии в фитнес-центре города Чечхон. В декабре там при сильном пожаре погибли 29 человек.
Чхве Ман У, глава пожарной службы города Мирян: «Большинство погибших были обнаружены спасателями в приемном покое и реанимационном отделении на первом этаже госпиталя. Тела также найдены на втором и пятом этажах».
На кадрах с места запечатлено, как пациенты, оказавшиеся отрезанными от выхода, эвакуируются из здания по пожарной лестнице. Людей временами затягивает плотной пеленой едкого дыма. При этом никакой защиты от токсичного газа (например, кислородных масок) у спускающихся при себе не было. Некоторых пациентов с места трагедии увезли на инвалидных креслах.
Пак Су Хён, пресс-секретарь президента Южной Кореи: «Президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание в связи с пожаром в Миряне. Он выразил боль и сожаление по поводу случившегося. Президент потребовал принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем».
Спасатели констатировали смерть 41 пациента. Но список, вероятно, не окончательный. Еще не все этажи проверены. К тому же часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Причину возгорания устанавливают. Версия о поджоге исключена. Руководители корейских больниц теперь готовятся к авральным проверкам. А местные политики призывают усилить противопожарную безопасность и напоминают о недавней трагедии в фитнес-центре города Чечхон. В декабре там при сильном пожаре погибли 29 человек.
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