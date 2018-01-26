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    Министр спорта Канады ушел в отставку из-за домогательств

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Chris Wattie
    Министр спорта Канады ушел в отставку <nobr>из-за</nobr> домогательств

    Министр спорта Канады ушел в отставку из-за домогательств

    Министр спорта Канады ушел в отставку <nobr>из-за</nobr> домогательств
  • Фото: Reuters © 2018, Chris Wattie

    • Министр по делам спорта Канады Кент Хейр, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах, покинул свой пост.

    Представительница нескольких женщин через одну из социальных сетей обвинила министра в том, что он, будучи еще членом законодательного собрания провинции Альберта в 2008–2015 годах, домогался их. После этого заявления началось расследование.

    После разразившегося скандала у Кента состоялся разговор с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Глава правительства заявил, что «важно поддерживать женщин, которые выступают с такими утверждениями, и это то, что наше правительство будет делать». После этого чиновник принял решение покинуть свой пост, сообщает ТАСС.

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