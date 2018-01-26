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    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске

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    • Фото: katun24.ru
    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске

    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске

    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске
  • Фото: katun24.ru

    • В приюте для животных «Преданность» в городе Бийске минувшей ночью произошел крупный пожар.

    При возгорании погибли 25 кошек и шесть собак, передает РИА Новости. Причиной их гибели стало обрушение в здании во время пожара. Однако часть питомцев удалось спасти.

    Представитель приюта «Преданность»: «Остальные животные пострадали от воздействия угарного газа, сейчас им оказывается необходимая помощь».

    Теперь волонтеры в экстренном порядке собирают средства на покупку тепловых пушек для обогрева животных и на ремонт здания приюта. Минувшей ночью в Алтайском крае была зафиксирована температура минус 45 градусов. Жителей Бийска просят оказать помощь — взять на время животных на содержание или приобрести для них корм.

    По данным МЧС, пожар в приюте начался в 2:47 (22:47 по Москве). Прибывшим на место пожарным уже через 13 минут удалось локализовать возгорание. Однако спасти удалось далеко не всех животных. В тушении участвовали восемь спасателей, а также были задействованы две единицы техники.

    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске. Алтайский край, животные, пожары, приюты для животных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске. Алтайский край, животные, пожары, приюты для животных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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