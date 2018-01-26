Более 30 животных погибли при пожаре в приюте в Бийске

В приюте для животных «Преданность» в городе Бийске минувшей ночью произошел крупный пожар.
При возгорании погибли 25 кошек и шесть собак, передает РИА Новости. Причиной их гибели стало обрушение в здании во время пожара. Однако часть питомцев удалось спасти.
Представитель приюта «Преданность»: «Остальные животные пострадали от воздействия угарного газа, сейчас им оказывается необходимая помощь».
Теперь волонтеры в экстренном порядке собирают средства на покупку тепловых пушек для обогрева животных и на ремонт здания приюта. Минувшей ночью в Алтайском крае была зафиксирована температура минус 45 градусов. Жителей Бийска просят оказать помощь — взять на время животных на содержание или приобрести для них корм.
По данным МЧС, пожар в приюте начался в 2:47 (22:47 по Москве). Прибывшим на место пожарным уже через 13 минут удалось локализовать возгорание. Однако спасти удалось далеко не всех животных. В тушении участвовали восемь спасателей, а также были задействованы две единицы техники.
Представитель приюта «Преданность»: «Остальные животные пострадали от воздействия угарного газа, сейчас им оказывается необходимая помощь».
Теперь волонтеры в экстренном порядке собирают средства на покупку тепловых пушек для обогрева животных и на ремонт здания приюта. Минувшей ночью в Алтайском крае была зафиксирована температура минус 45 градусов. Жителей Бийска просят оказать помощь — взять на время животных на содержание или приобрести для них корм.
По данным МЧС, пожар в приюте начался в 2:47 (22:47 по Москве). Прибывшим на место пожарным уже через 13 минут удалось локализовать возгорание. Однако спасти удалось далеко не всех животных. В тушении участвовали восемь спасателей, а также были задействованы две единицы техники.
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