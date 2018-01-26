Количество запрошенных билетов на ЧМ-2018 превысило 4 миллиона

Более четырех миллионов заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года подали болельщики на втором этапа продаж. Это больше соответствующих показателей
ЧМ-2014, который прошел в Бразилии.
С 5 декабря, когда стартовал текущий период продаж, болельщики запросили свыше 4 млн 21 тыс. билетов.
Больше всего заявок поступило из России. В числе лидеров также болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Нидерландов. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
Для сравнения: 30 января 2014 года FIFA заявила, что в ходе второго этапа продаж поступило более 3,5 миллиона заявок на билеты ЧМ-2014. Почти 80% заявок были от бразильцев.
Сбор заявок завершится в полдень 31 января по московскому времени.
Сегодня же Госдума приняла в окончательном чтении закон о штрафах за махинации с билетами на ЧМ.
Больше всего заявок поступило из России. В числе лидеров также болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Нидерландов. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
Для сравнения: 30 января 2014 года FIFA заявила, что в ходе второго этапа продаж поступило более 3,5 миллиона заявок на билеты ЧМ-2014. Почти 80% заявок были от бразильцев.
Сбор заявок завершится в полдень 31 января по московскому времени.
🙌🎟️Более 4⃣ 0⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ билетов на #ЧМ2018 уже запрошено!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) January 26, 2018
📅Продажи заканчиваются 31 января. Успейте подать заявку!
ℹ️ https://t.co/KhJ7UHbw1z pic.twitter.com/mRqyIh2jau
Сегодня же Госдума приняла в окончательном чтении закон о штрафах за махинации с билетами на ЧМ.
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