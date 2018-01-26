Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Количество запрошенных билетов на ЧМ-2018 превысило 4 миллиона

    комментировать

    Количество запрошенных билетов на ЧМ-2018 превысило 4 миллиона

    Количество запрошенных билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr> превысило 4 миллиона

    Более четырех миллионов заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года подали болельщики на втором этапа продаж. Это больше соответствующих показателей ЧМ-2014, который прошел в Бразилии.

    С 5 декабря, когда стартовал текущий период продаж, болельщики запросили свыше 4 млн 21 тыс. билетов.

    Больше всего заявок поступило из России. В числе лидеров также болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Нидерландов. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

    Для сравнения: 30 января 2014 года FIFA заявила, что в ходе второго этапа продаж поступило более 3,5 миллиона заявок на билеты ЧМ-2014. Почти 80% заявок были от бразильцев.

    Сбор заявок завершится в полдень 31 января по московскому времени.


    Сегодня же Госдума приняла в окончательном чтении закон о штрафах за махинации с билетами на ЧМ.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru