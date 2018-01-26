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    На юге Москвы нашли скелет мужчины

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    На юге Москвы нашли скелет мужчины

    На юге Москвы нашли скелет мужчины

    Накануне вечером у железнодорожного путепровода возле Варшавского шоссе были найдены скелетированные останки мужчины.

    Полиция проводит проверку после обнаружения страшной находки на юге Москвы. По предварительным данным, смерть наступила более года назад. В полиции отметили, что для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Скелетированные останки нашли вечером 25 января. Как сообщает РИА Новости, скелет находился в техническом помещении под Донбасским путепроводом.

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