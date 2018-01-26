Иркутянин признался в убийстве пристававшего к нему гомосексуалиста

В Рязанской области раскрыто убийство местного жителя, произошедшее в августе 2017 года.
Как сообщат региональные СМИ со ссылкой на СУ СКР по региону, убийство произошло в одном из населенных пунктов Захаровского района. 23-летний житель Иркутской области приехал в гости к своему знакомому. На следующий день приятели начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент хозяин дома встал перед гостем на колени, предложил заняться оральным сексом и начал стягивать с него штаны.
В ходе следствия обвиняемый пояснил, что негативно относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому после непристойной просьбы взял топор и ударил им хозяина несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Михайловском районном суде.
В ходе следствия обвиняемый пояснил, что негативно относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому после непристойной просьбы взял топор и ударил им хозяина несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Михайловском районном суде.
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