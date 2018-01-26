Гордон отказалась от участия в президентских выборах

Екатерина Гордон, заявившая о своем намерении побороться за кресло главы государства, сообщила, что снимает свою кандидатуру с выборов.
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Журналистка, которая позиционирует себя как защитницу одиноких матерей и детей, объявила о своем решении на пресс-конференции в Москве. «Я не буду участвовать», — сказала она.
Также Гордон заявила о планах по созданию своей партии.
Екатерина Гордон: «Я поздравляю Россию с тем, что отныне у нее будет Конституционно- демократическая партия, в которой мы все нуждаемся».
Ожидалось, что правозащитница первой среди кандидатов сдаст подписи в Центризбирком. Ранее она сообщала РИА Новости, что собрала необходимые для ее регистрации 100 тысяч подписей с запасом. Гордон отмечала, что 26 января планирует отнести их в ЦИК, где намерена сделать заявление по поводу своей будущей роли в политике России.
Комментируя неожиданное решение журналистки, глава ведомства Элла Памфилова дала понять, что ждет объяснений от Гордон.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Мы получили информационное сообщение. Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть (кампании) и не участвовать — логики не вижу».
Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее от предвыборной гонки отказался экс-депутат Госдумы Роман Худяков, выдвинутый от партии «Честно». Он принес в ЦИК коробки с подписями, однако там же внезапно объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего президента. Сторонники Владимира Путина собрали для его регистрации в качестве кандидата в президенты больше 1,6 млн подписей.
Также Гордон заявила о планах по созданию своей партии.
Екатерина Гордон: «Я поздравляю Россию с тем, что отныне у нее будет Конституционно- демократическая партия, в которой мы все нуждаемся».
Ожидалось, что правозащитница первой среди кандидатов сдаст подписи в Центризбирком. Ранее она сообщала РИА Новости, что собрала необходимые для ее регистрации 100 тысяч подписей с запасом. Гордон отмечала, что 26 января планирует отнести их в ЦИК, где намерена сделать заявление по поводу своей будущей роли в политике России.
Комментируя неожиданное решение журналистки, глава ведомства Элла Памфилова дала понять, что ждет объяснений от Гордон.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Мы получили информационное сообщение. Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть (кампании) и не участвовать — логики не вижу».
Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее от предвыборной гонки отказался экс-депутат Госдумы Роман Худяков, выдвинутый от партии «Честно». Он принес в ЦИК коробки с подписями, однако там же внезапно объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего президента. Сторонники Владимира Путина собрали для его регистрации в качестве кандидата в президенты больше 1,6 млн подписей.
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