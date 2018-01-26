Студент сахалинского техникума на перемене ранил ножом подростка

В Сахалинскую областную клиническую больницу поступил подросток с ножевыми ранениями. Пострадавший — студент одного из техникумов областного центра.
Следственный комитет начал доследственную проверку. По предварительным данным, ранения подростку нанес 17-летний учащийся того же учебного учреждения. Следователи-криминалисты выехали на место, чтобы установить детали происшествия.
По данным местных СМИ, драка с поножовщиной произошла на перемене возле здания Сахалинского промышленно-экономического техникума. Во время перемены учащиеся якобы вышли покурить, а затем между 15-летним и 17-летним подростками завязался конфликт. В результате старший мальчик набросился с ножом на оппонента и нанес ему удары в область грудной клетки, в руку и ногу.
Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Как сообщают СМИ, с ним уже работают следователи.
По данным местных СМИ, драка с поножовщиной произошла на перемене возле здания Сахалинского промышленно-экономического техникума. Во время перемены учащиеся якобы вышли покурить, а затем между 15-летним и 17-летним подростками завязался конфликт. В результате старший мальчик набросился с ножом на оппонента и нанес ему удары в область грудной клетки, в руку и ногу.
Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Как сообщают СМИ, с ним уже работают следователи.
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