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    Студент сахалинского техникума на перемене ранил ножом подростка

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    Студент сахалинского техникума на перемене ранил ножом подростка

    Студент сахалинского техникума на перемене ранил ножом подростка

    В Сахалинскую областную клиническую больницу поступил подросток с ножевыми ранениями. Пострадавший — студент одного из техникумов областного центра.

    Следственный комитет начал доследственную проверку. По предварительным данным, ранения подростку нанес 17-летний учащийся того же учебного учреждения. Следователи-криминалисты выехали на место, чтобы установить детали происшествия.

    По данным местных СМИ, драка с поножовщиной произошла на перемене возле здания Сахалинского промышленно-экономического техникума. Во время перемены учащиеся якобы вышли покурить, а затем между 15-летним и 17-летним подростками завязался конфликт. В результате старший мальчик набросился с ножом на оппонента и нанес ему удары в область грудной клетки, в руку и ногу.

    Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Как сообщают СМИ, с ним уже работают следователи.

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