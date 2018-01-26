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    Трамп извинился за ретвит записи c убийством подростка исламистами

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    Трамп извинился за ретвит записи c убийством подростка исламистами

    Трамп извинился за ретвит записи c убийством подростка исламистами

    Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ITV извинился за ретвит записей британской радикальной организации Britain First.

    Дональд Трамп: «Если вы говорите мне, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, конечно, извиняюсь, если вы хотите, чтобы я это сделал».

    Трамп пояснил, что «совершенно ничего не знал» об организации Britain First и руководствовался лишь убеждениями о необходимости борьбы с радикальным исламизмом.

    В ноябре 2017 года Дональд Трамп ретвитнул три записи Джейды Франсен — активистки организации Britain First, которая выступает против исламизации Великобритании и мультикультурализма. В частности, в Twitter Трампа появились три видео с заголовками «Толпа исламистов столкнула подростка с крыши и забила его до смерти», «Мусульманин уничтожает статую Девы Марии» и «Мигрант-мусульманин избил голландского мальчика на костылях».

    После ретвитов Трампа вновь стали обвинять в расизме. Сама же Джейда Франсен выразила американскому лидеру благодарность.

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