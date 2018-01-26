Глава МЭР рассказал о своих переживаниях за качество жизни в российских городах

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, какие мысли не дают ему уснуть по ночам.
Модератор одной из сессий на Всемирном экономическом форуме в Давосе спросила гостей, что беспокоит их перед сном. Орешкина мучают сугубо профессиональные переживания.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Качество жизни в российских городах. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособными через
5–10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России, и надо привлекать талантливых людей в Россию. Качество жизни крайне важно».
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Качество жизни в российских городах. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособными через
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