Глава МЭР рассказал о своих переживаниях за качество жизни в российских городах

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, какие мысли не дают ему уснуть по ночам.

Модератор одной из сессий на Всемирном экономическом форуме в Давосе спросила гостей, что беспокоит их перед сном. Орешкина мучают сугубо профессиональные переживания.



Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Качество жизни в российских городах. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособными через 5–10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России, и надо привлекать талантливых людей в Россию. Качество жизни крайне важно».