Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленную сирийскую деревню Тарен, в которой живут беженцы.

Населенный пункт находится на удалении от зоны деэскалации, в 11 километрах, поэтому там и находятся все беженцы. Там жизнь у людей началась с нуля — были брошены дома, семьи и бизнес.



Российский центр по примирению привез в Тарен почти полтысячи продуктовых наборов. Это рис, сахар, мясные консервы и чай. В составе гуманитарного конвоя работали военные врачи. За несколько часов в полевых условиях они приняли более 50 пациентов.