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    Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню. Сирия, армия и флот РФ, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

    Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

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    Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

    Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

    Российские военные привезли продукты для беженцев в сирийскую деревню

      Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдаленную сирийскую деревню Тарен, в которой живут беженцы.

      Населенный пункт находится на удалении от зоны деэскалации, в 11 километрах, поэтому там и находятся все беженцы. Там жизнь у людей началась с нуля — были брошены дома, семьи и бизнес.

      Российский центр по примирению привез в Тарен почти полтысячи продуктовых наборов. Это рис, сахар, мясные консервы и чай. В составе гуманитарного конвоя работали военные врачи. За несколько часов в полевых условиях они приняли более 50 пациентов.

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