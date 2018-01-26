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    Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом. Нью-Йорк, США, Трамп Дональд, выставки и музеи, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

    Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

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    Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

    Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

    Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

      В США случился культурный скандал. Выяснилось, что представители Белого дома попросили у нью-йоркского музея Guggenheim дать в аренду картину Ван Гога «Пейзаж со снегом».

      Это работа XIX века. Ею хотели украсить покои Дональда и Меланьи Трамп. В целом в этом ничего удивительного, потому что американские президенты часто арендуют произведения искусства для своих резиденций. Барак Обама, например, в свое время запросил работу Марка Ротко, а Джону Кеннеди нравился Эжен Делакруа.

      Однако в этот раз в музее Guggenheim ответили нестандартно: там заявили, что картину Ван Гога передать не смогут, так как ее планируют отправить на выставку в Испанию, и вместо нее предложили отдать Трампу унитаз, покрытый 18-каратным золотом: настоящий, работающий.

      Куратор музея Нэнси Спектор ранее неоднократно высказывалась против политики президента США, а сам Трамп известен своей любовью к предметам из золота.

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