Детей в школьных столовых Красноярска начали кормить ресторанными блюдами

В Красноярске реформа школьного питания обернулась настоящим гастрономическим бумом. Столовые превращают в кафе, а вместо сосисок в тесте и котлет ученикам подают почти ресторанные блюда. При этом на стоимости обедов эта высокая кухня никак не сказалась.

Еще осенью красноярские власти открыли для родителей горячую линию для жалоб на школьное питание. Тогда одни раскритиковали холодные котлеты, другим наскучил обычный суп, третьи попросили суши и официантов в столовой. Поэтому теперь повара в школах идут по пути перестройки.



Анна Кривова, шеф-повар лицея №7: «Дети разборчивые по сравнению с тем, как раньше. Раньше было за счастье, что поел, а сейчас с выбором, с характером дети».



В разных школах ветер перемен дует по-разному. В одной из гимназий затеяли переворот — столовую снесли, разработали проект кафе. И новый дизайн естественным образом потребовал и смены блюд. В меню есть фрикасе из курицы, шашлыки, салат с грейпфрутом. Эксперименты с электрошашлычницей и модным ЗОЖ изрядно пошатнули позиции сосиски в тесте. А главное, новый подход к меню не требует от родителей дополнительных расходов.



Нормативы не всегда совпадают со вкусами. В рационе школьников должна быть рыба, но дети ее не жалуют. И повара колдуют над подачей, запекая ее в фольге с лимоном. А в другом лицее контролируют потребление сладостей. Их продают там же, чтобы дети не таскали из дома, и только тем, кто уже пообедал.



Руководство седьмого лицея поощряет семейные бранчи в столовой. Родители пробуют, чем кормят их детей. И все чаще, приходя забирать школьников, уходят еще и сытыми. Кроме родителей, в школьные столовые теперь ходят и тайные покупатели. Подмечают, какие блюда чаще всего остаются на тарелках и проверяют, что с ними не так.



Подробности — в видеоматериале.