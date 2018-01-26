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    Минкомсвязь нашла способ контролировать майнинг

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    Минкомсвязь нашла способ контролировать майнинг

    Минкомсвязь нашла способ контролировать майнинг

    Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало концепцию регулирования майнинга, главная цель которой — поставить процесс под контроль и обложить добытую криптовалюту налогом.

    С концепцией регулирования майнинга ознакомилась газета «Ведомости». Как следует из документа, планируется внедрить специальную систему обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика. Она позволит соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер будет декларировать на криптобирже.

    При этом майнерам — и частным лицам, и компаниям — планируется предоставить квоты на электроэнергию, специальный тариф, а также двухлетние налоговые каникулы, в ходе которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. Предлагалось также установить критерии промышленного майнинга и облагать налогом только его, а частный майнинг освободить от налогов вовсе.

    Доработать концепцию планируется к 1 февраля, после чего она отправится в правительство.

    Тем временем Минфин готовит законопроект о торговле и обналичивании криптовалюты в России. С некоторыми его положениями категорически не согласен Центробанк.

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