Борис Джонсон оказался потомком найденной в Базеле мумии

Ученые установили, что найденная в 1975 году в Базеле мумия была предком нынешнего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Эксперты установили личность женщины, останки которой были обнаружены в одной из церквей Базеля. Тело представительницы аристократического рода Анны Катарины Бишофф сохранилось благодаря ртути (ею с конца XV по XIX век лечили сифилис, правда, как выяснилось, некоторые от такого «лечения» умирали).
Используя современные методы, ученые смогли извлечь материал ДНК из большого пальца на ноге мумии. Затем другая группа исследователей сравнила его с образцом ДНК, взятым у одного из ныне живущих потомков семьи Бишофф. Конечный результат показал, что с вероятностью 99,8% потомок Бишоффов и обнаруженная мумия являются родственниками.
Выяснилось, что у покойницы было семеро детей. Одна из ее дочерей вышла замуж за Кристина Губерта, барона Пфеффеля фон Кригельштейна. Через пять поколений потомок этого рода Мария Луиза фон Пфеффель вышла замуж за Стэнли Фреда Уильямса. Впоследствии их дочь сошлась в браке с Османом Уилфредом Джонсоном Кемалем, сын которых Стэнли Джонсон является отцом нынешнего главы британского МИД.
Сам Борис Джонсон ранее заявлял, что знает о своих связях с аристократическим родом фон Пфеффелей, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
Используя современные методы, ученые смогли извлечь материал ДНК из большого пальца на ноге мумии. Затем другая группа исследователей сравнила его с образцом ДНК, взятым у одного из ныне живущих потомков семьи Бишофф. Конечный результат показал, что с вероятностью 99,8% потомок Бишоффов и обнаруженная мумия являются родственниками.
Выяснилось, что у покойницы было семеро детей. Одна из ее дочерей вышла замуж за Кристина Губерта, барона Пфеффеля фон Кригельштейна. Через пять поколений потомок этого рода Мария Луиза фон Пфеффель вышла замуж за Стэнли Фреда Уильямса. Впоследствии их дочь сошлась в браке с Османом Уилфредом Джонсоном Кемалем, сын которых Стэнли Джонсон является отцом нынешнего главы британского МИД.
Сам Борис Джонсон ранее заявлял, что знает о своих связях с аристократическим родом фон Пфеффелей, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
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