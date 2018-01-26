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    Стрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи. США, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи

    Стрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи

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    Стрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи

    Стрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи

    Стрелки часов Судного дня на полминуты приблизились к ядерной полуночи

      Ученые передвинули на 30 секунд вперед стрелки часов Судного дня. Теперь они показывают 23:58, то есть до конца света осталось всего 2 минуты.

      Специалисты объяснили свое решение угрозой, которую представляют информационные войны. Кроме того, важную роль играет ситуация на Корейском полуострове. По мнению экспертов, провокационные действия США и КНДР могут привести к началу ядерной войны.

      В последний раз стрелки находились в таком положении в 1953 году, когда США и Советский Союз активно работали над термоядерным оружием.

      Показания часов Судного дня рассчитывают ежегодно. Решение о переводе стрелок принимают 15 нобелевских лауреатов. Циферблат отражает уязвимость мира перед возможной катастрофой из-за применения ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий.

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