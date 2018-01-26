Дворкович поменял рабочий график из-за приезда Трампа в Давос

Третий день Всемирного экономического форума в Давосе выдался очень насыщенным для российской делегации.
Вице-премьер Аркадий Дворкович провел на полях саммита серию важных встреч.
Дворкович пообщался с американскими инвесторами и со своим турецким коллегой. Известно, что в рамках встречи с последним говорили о строительстве атомной электростанции «Аккую», а также о запрете на импорт турецких томатов.
По словам Дворковича, наша страна снять его полностью пока не готова. И мера эта — вынужденная. Она необходима для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в условиях антироссийских санкций.
Накануне российскому вице-премьеру пришлось серьезно скорректировать свой график из-за приезда в Давос Дональда Трампа. Визит американского президента в Конгресс-центр вызвал неразбериху. Охрана заблокировала здание и выгнала на улицу всех журналистов. Организаторы форума были вынуждены перенести несколько заседаний на более позднее время, в том числе сессию, в которой участвовал Аркадий Дворкович.
По словам Дворковича, наша страна снять его полностью пока не готова. И мера эта — вынужденная. Она необходима для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в условиях антироссийских санкций.
Накануне российскому вице-премьеру пришлось серьезно скорректировать свой график из-за приезда в Давос Дональда Трампа. Визит американского президента в Конгресс-центр вызвал неразбериху. Охрана заблокировала здание и выгнала на улицу всех журналистов. Организаторы форума были вынуждены перенести несколько заседаний на более позднее время, в том числе сессию, в которой участвовал Аркадий Дворкович.
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