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    Дворкович поменял рабочий график из-за приезда Трампа в Давос. Дворкович, США, Трамп Дональд, Турция, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворкович поменял рабочий график из-за приезда Трампа в Давос

    Дворкович поменял рабочий график из-за приезда Трампа в Давос

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    Дворкович поменял рабочий график <nobr>из-за</nobr> приезда Трампа в Давос

    Дворкович поменял рабочий график из-за приезда Трампа в Давос

    Дворкович поменял рабочий график <nobr>из-за</nobr> приезда Трампа в Давос

      Третий день Всемирного экономического форума в Давосе выдался очень насыщенным для российской делегации. Вице-премьер Аркадий Дворкович провел на полях саммита серию важных встреч.

      Дворкович пообщался с американскими инвесторами и со своим турецким коллегой. Известно, что в рамках встречи с последним говорили о строительстве атомной электростанции «Аккую», а также о запрете на импорт турецких томатов.

      По словам Дворковича, наша страна снять его полностью пока не готова. И мера эта — вынужденная. Она необходима для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в условиях антироссийских санкций.

      Накануне российскому вице-премьеру пришлось серьезно скорректировать свой график из-за приезда в Давос Дональда Трампа. Визит американского президента в Конгресс-центр вызвал неразбериху. Охрана заблокировала здание и выгнала на улицу всех журналистов. Организаторы форума были вынуждены перенести несколько заседаний на более позднее время, в том числе сессию, в которой участвовал Аркадий Дворкович.

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