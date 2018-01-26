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    Тысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне. Украина, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне

    Тысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне

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    Тысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне

    Тысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне

      Украинские власти намерены проверить телеканал «Интер» после того, как он показал советские фильмы «Чародеи» и «Д’Артаньян и три мушкетера».

      В Национальном совете Украины по вопросам радио и телевещания заявили, что участие в лентах актеров, которые занесены в «черный список российских деятелей культуры», угрожает национальной безопасности Украины. Опасными чиновники посчитали Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и Валентина Гафта.

      Примечательно, что фильм про приключения мушкетеров был снят как раз на Украине — в Одесской, Львовской и Черновицкой областях.

      Ранее на каналах «Интер» и СТБ уже проводили проверки после трансляции советских картин. Тогда угрозу усмотрели в «Иронии судьбы», «Кавказской пленнице» и ряде других фильмов.

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