Тысяча чертей: на Украине увидели угрозу нацбезопасности в фильмах о Д’Артаньяне

Украинские власти намерены проверить телеканал «Интер» после того, как он показал советские фильмы «Чародеи» и «Д’Артаньян и три мушкетера».
В Национальном совете Украины по вопросам радио и телевещания заявили, что участие в лентах актеров, которые занесены в «черный список российских деятелей культуры», угрожает национальной безопасности Украины. Опасными чиновники посчитали Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и Валентина Гафта.
Примечательно, что фильм про приключения мушкетеров был снят как раз на Украине — в Одесской, Львовской и Черновицкой областях.
Ранее на каналах «Интер» и СТБ уже проводили проверки после трансляции советских картин. Тогда угрозу усмотрели в «Иронии судьбы», «Кавказской пленнице» и ряде других фильмов.
Примечательно, что фильм про приключения мушкетеров был снят как раз на Украине — в Одесской, Львовской и Черновицкой областях.
Ранее на каналах «Интер» и СТБ уже проводили проверки после трансляции советских картин. Тогда угрозу усмотрели в «Иронии судьбы», «Кавказской пленнице» и ряде других фильмов.
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