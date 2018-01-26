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    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее. Южная Корея, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

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    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

      Более 30 человек погибли в результате пожара в больнице в южнокорейском городе Мильян. Еще около 80 пострадали.

      По информации агентства Рёнхап, пожар произошел на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона в Мильяне. В момент ЧП там находились 111 человек.

      Побороть пламя удалось только спустя 1 час 40 минут.

      По предварительным данным, в результате пожара погиб 31 человек, еще 79 пострадали. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

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