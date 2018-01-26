В Госдепе считают переговоры по Сирии в Сочи разовым решением

В Соединенных Штатах считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве».
Она добавила, что такого же мнения придерживаются союзники США, передает ТАСС.
Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тысячи человек, в том числе наблюдатели от ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что конгресс поможет ООН завязать в Женеве прямой диалог между правительством САР и оппозицией. Кроме того, он позволит создать базу для проведения конституционной реформы в Сирии.
Она добавила, что такого же мнения придерживаются союзники США, передает ТАСС.
Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тысячи человек, в том числе наблюдатели от ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что конгресс поможет ООН завязать в Женеве прямой диалог между правительством САР и оппозицией. Кроме того, он позволит создать базу для проведения конституционной реформы в Сирии.
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