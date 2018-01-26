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    В Госдепе считают переговоры по Сирии в Сочи разовым решением

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    В Госдепе считают переговоры по Сирии в Сочи разовым решением

    В Госдепе считают переговоры по Сирии в Сочи разовым решением

    В Соединенных Штатах считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

    Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве».

    Она добавила, что такого же мнения придерживаются союзники США, передает ТАСС.

    Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тысячи человек, в том числе наблюдатели от ООН.

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