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    В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

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    В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

    В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

    Жительнице Нидерландов предъявили обвинение в жестком обращении с детьми после попытки изгнать злого духа из девятилетнего сына. Для этого 29-летняя женщина решила использовать духовку.

    Стремясь «очистить» школьника от злых духов, обвиняемая провела своеобразный обряд экзорцизма. Она засунула руки мальчика в раскаленную духовку.

    Адвокат женщины заявил, что ее нельзя винить, ведь она желала сыну только добра, передает BBC News.

    Адвокат: «Жестокое обращение означает, что вы нарочно причиняете кому-то боль, а в данном случае это не так».

    Судя по всему, органы опеки с этим не согласны. в 2016 году иальчика забрали у матери в 2016 году.

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