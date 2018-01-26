В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

Жительнице Нидерландов предъявили обвинение в жестком обращении с детьми после попытки изгнать злого духа из девятилетнего сына. Для этого
29-летняя женщина решила использовать духовку.
Стремясь «очистить» школьника от злых духов, обвиняемая провела своеобразный обряд экзорцизма. Она засунула руки мальчика в раскаленную духовку.
Адвокат женщины заявил, что ее нельзя винить, ведь она желала сыну только добра, передает BBC News.
Адвокат: «Жестокое обращение означает, что вы нарочно причиняете кому-то боль, а в данном случае это не так».
Судя по всему, органы опеки с этим не согласны. в 2016 году иальчика забрали у матери в 2016 году.
Адвокат женщины заявил, что ее нельзя винить, ведь она желала сыну только добра, передает BBC News.
Адвокат: «Жестокое обращение означает, что вы нарочно причиняете кому-то боль, а в данном случае это не так».
Судя по всему, органы опеки с этим не согласны. в 2016 году иальчика забрали у матери в 2016 году.
Комментарии