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    Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

    Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

    Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».

    На пересмотр прогноза повлияли несколько факторов, в том числе «организационная прочность», которая позволила макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения антироссийских санкций.

    Кроме того, в агентстве отметили возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть, передает РИА Новости.

    Ранее суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом подтвердило Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings.

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