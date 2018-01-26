Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».
На пересмотр прогноза повлияли несколько факторов, в том числе «организационная прочность», которая позволила макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения антироссийских санкций.
Кроме того, в агентстве отметили возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Ранее суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом подтвердило Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings.
Кроме того, в агентстве отметили возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Ранее суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом подтвердило Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings.
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