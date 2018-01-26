Тарасова, Навка, Голикова и Ларина: самые известные Татьяны России

Семь миллионов российских студентов отметили Татьянин день. Для них это не только «профессиональный» праздник, но и финал зимней сессии. А для самих обладательниц имени Татьяна 25 января почти второй день рождения — так активно их поздравляют. Тем более, что среди них так много действительно важных для России женщин — и в политике, и в культуре, и в экономике. И, конечно, в литературе. Кто же они — самые известные Татьяны России?

Она звалась самой популярной в мире российской Татьяной. Хотя никогда не существовала. Пушкинская Татьяна Ларина — выдумка с первой до последней буквы. Но вот маленькая литературная сенсация: совсем не так поэт хотел назвать свою героиню. Первоначально девушку звали Натальей.



Почему Пушкин передумал и переименовал Наталью в Татьяну — загадка. Возможно, с Татьяной рифмовать банально проще. Но вряд ли же «наше все» искал легких путей?



Алексей Ильичёв, руководитель научно-организационного центра Всероссийского музея А. С. Пушкина: «В начале 19 века имя Татьяна воспринималось, как простонародное. Он, собственно, сам об этом и пишет в романе. И подчеркивало то, что нам всем хорошо известно — тот самый народный характер героини».



В 21 первом веке от народности Татьяны не осталось и звука. Но и от популярности тоже. На почти 70 000 девчонок, ежегодно рождающихся в Москве, по статистике, всего 300 — 400 Татьян. Это имя даже в тридцатку популярных в столице не входит. Поэтому берут не количеством, а качеством.



В фигурном катании — тренер Тарасова и фигуристки Навка, Волосожар, Тотьмянина. На музыкальном Олимпе было бы грустно без Булановой и Овсиенко. А на политическом — без Голиковой и Юмашевой. Театр и кино сложно представить без Дорониной, Друбич и Догилевой. А НТВ — без Митковой.



Хотя, что там люди, если даже астероиды Танями называли. В космосе поселились Татьяна, Таня, Тата и даже Татьянина. По космическим меркам, девочки стройные — от 3 до 30 километров. И по вселенским меркам недоступные — в 500 миллионах километров от нас.



И не так важна современная статистика, как то, что Татьянин день — единственный «именной» праздник в России, который так широко отмечается.