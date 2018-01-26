Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи соцсетей сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram, которые произошли вечером в четверг С проблемами столкнулись жители США, стран Южной Америки, а также в некоторых европейских и азиатских государств.
По данным сайта DownDetector, который отслеживает сбои в работе ресурсов, многие пользователи из Соединенных Штатов, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли зайти в Facebook и просматривать картинки.
С проблемами в работе Instagram столкнулись жители Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии. Им не удавалось войти в свой аккаунт и обновить новостную ленту.
Пользователи русскоязычного сегмента Интернета пожаловались на сбои в работе Facebook в ночь на 25 января. Многим не могли попасть в соцсеть с браузеров персональных компьютеров. При этом мобильные приложения и мобильная версия работали в обычном режиме.
С проблемами в работе Instagram столкнулись жители Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии. Им не удавалось войти в свой аккаунт и обновить новостную ленту.
Пользователи русскоязычного сегмента Интернета пожаловались на сбои в работе Facebook в ночь на 25 января. Многим не могли попасть в соцсеть с браузеров персональных компьютеров. При этом мобильные приложения и мобильная версия работали в обычном режиме.
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