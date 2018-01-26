Западные чемпионы обрушились на МОК из-за решения по российским атлетам

Накануне стало известно, что в окончательную заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов. Черный список, куда ранее вошли Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие наши звезды, пополнился еще несколькими фамилиями — лыжников Дмитрия Япарова, Антона Гафарова и Станислава Волженцева. Кроме того, дисквалифицированы пятеро хоккеистов. Западные чемпионы обрушились на МОК с критикой
из-за двойных стандартов.
Среди тех, кто раскритиковал решение МОК оказались, например, знаменитые братья Фуркад. За российских атлетов вступились и целые федерации. Запрос в МОК с требованием объяснений полетел из Центра спортивной этики Финляндии, Международного союза биатлонистов и Международной федерации лыжных видов спорта. Возмущены и в Международной федерации хоккея. А в болгарском Олимпийском комитете прямо назвали решение политическим.
В западных СМИ тоже не обошли вниманием этот вопрос. Французская пресса, например, назвала отстранение Шипулина и Устюгова прямым нарушением законов правосудия.
Напомним, 25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в окончательную заявку на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 российских спортсменов. Он пояснил, что «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Министр спорта РФ Павел Колобков в свою очередь подчеркнул, что включенные в заявку спортсмены будут сами решать, ехать ли им на Игры. При этом бойкот в ОКР назвали непродуктивной формой протеста.
В западных СМИ тоже не обошли вниманием этот вопрос. Французская пресса, например, назвала отстранение Шипулина и Устюгова прямым нарушением законов правосудия.
Напомним, 25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в окончательную заявку на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 российских спортсменов. Он пояснил, что «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Министр спорта РФ Павел Колобков в свою очередь подчеркнул, что включенные в заявку спортсмены будут сами решать, ехать ли им на Игры. При этом бойкот в ОКР назвали непродуктивной формой протеста.
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