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    МИД РФ: встреча по химоружию в Париже направлена против России и Сирии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    МИД РФ: встреча по химоружию в Париже направлена против России и Сирии

    МИД РФ: встреча по химоружию в Париже направлена против России и Сирии

    МИД РФ: встреча по химоружию в Париже направлена против России и Сирии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • На встрече так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия» в Париже ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность замыслов участников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: «Примечательно, что ни Россию, ни — насколько нам известно — Китай на встречу даже не пригласили. Более того, вся подготовка к этой келейной сходке велась тайно. Когда мы стали задавать наводящие вопросы относительно мероприятия, коллеги в Париже и Вашингтоне заметно смутились и даже „расстроились“ — словом, изначальный сценарий „поплыл“. При этом ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность их замыслов».

    Рябков в очередной раз отметил бездоказательность обвинений в адрес Москвы и Дамаска в связи с предполагаемым инцидентом с применением химоружия в Сирии. При этом он добавил, что Соединенные Штаты, в свою очередь, сознательно затягивают с уничтожением собственного химического арсенала.

    Сергей Рябков: «Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран — и мы в том числе — со своими обязательствами все-таки справилось».

    Он уточнил, что Вашингтон обладает всеми необходимыми ресурсами для уничтожения химоружия.

    Сергей Рябков: «Несмотря на это безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется».

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