БГ привез в Петербург живописные «удовольствия»

Рок-музыкант Борис Гребенщиков представил в Музее современного искусства «Эрарта» 17 своих живописных работ, которые он называет удовольствиями. Полотна были написаны в течение пяти лет.

На пресс-конференции БГ признался: ему приятно, что холсты увидят посетители музея. Притом что ему абсолютно неважно выставляются работы или нет. Гребенщиков называет себя художником, не имеющим концепции, не преследующим никаких тем и пишущим припадками.



Кроме того, БГ без стеснения заявил, что средства от продажи картин пойдут на новый альбом «Аквариума». А те припадки, в которых творит художник, случаются, по его словам, раз в несколько месяцев. А иногда он может не писать почти год.



Как говорит сам музыкант, должно совпасть несколько обстоятельств. А что касается названия выставки «Азбука лунного света», то оно, по словам автора, просто красиво звучит.



Вдохновением БГ-художнику служат полотна Клода Моне и Ивана Шишкина. А вот Петербург никаких новых тем для творчества не подсказал. Известно, что следующие показы работ Бориса Гребенщиков запланированы в Париже и Нью-Йорке.