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    Кульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал. Санкт-Петербург, вузы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал

    Кульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал

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    Кульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал

    Кульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал

    Кульминацией Татьянина дня в Петербурге станет Покровский бал

      День российского студенчества начался с божественной литургии в Смольном соборе, а продолжился церемонией вручения почетных знаков святой Татианы.

      В Петербурге торжества по традиции начались в Смольном соборе. Утром там провели божественную литургию. На ней присутствовали курсанты, а также учащиеся и руководители городских вузов.

      После этого в главном храме учебных заведений прошла церемония вручения почетных знаков святой Татианы. Кроме того, сегодня запланированы гала-концерт Международного хорового фестиваля духовной музыки. А завершит праздник студентов Покровский бал. На этот раз он пройдет в зале исторического парка «Россия — моя история».

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