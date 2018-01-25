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    ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны. Минздрав, ФАС, алкоголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны

    ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны

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    ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны

    ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны

    ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколоны

      Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в Минздрав свои замечания по стратегии здорового образа жизни населения до 2025 года.

      Так, Минздрав лоббирует запрет на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей. ФАС предлагает пойти другим путем: добавлять в одеколоны и спиртовые моющие средства рвотное.

      ФАС: «Решение проблемы потребления спиртосодержащей продукции, потребляемой населением в качестве суррогатов, возможно иными способами, например, путем добавления к такой продукции компонентов вызывающих рвотный рефлекс».

      Идею Минздрава добавить в потребкорзину больше рыбы, овощей и фруктов ФАС тоже не оценила, объявив, что потребление продуктов зависит исключительно от доходов населения, а не от документов.

      Ранее замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил РИА Новости, что Минздрав отправил на повторное согласование стратегию здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. А накануне ведомство обнародовало главные критерии ЗОЖ. По словам медиков, человек не должен курить. Во-вторых, потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. В-третьих, заниматься умеренной и высокой активностью не менее 30 минут. Заключительный критерий — потреблять не более пяти граммов соли в сутки.

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