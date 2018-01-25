Московский штаб Путина посетили Валерия и Пригожин

Предвыборные штабы Владимира Путина открыли во всех 85 субъектах Федерации. Об этом сообщила сопредседатель центрального избирательного штаба Елена Шмелёва. По ее словам, на базе каждого штаба также будет работать общественная приемная. А в московский штаб Путина сегодня приехали певица Валерия и ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.

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Валерия и Пригожин решили поздравить волонтеров, многие из которых являются студентами, с Татьяниным днем. Общение получилось неформальным. Гости подарили букеты цветов двум сотрудницам штаба, обе девушки — Татьяны. Также Валерия и Пригожин оставили пожелания на специальной доске и сфотографировались с волонтерами.



Валерия: «Так прекрасно видеть этих замечательных людей молодых, чувствовать их. Вот именно чувствовать их. Почувствовать, чем они живут, какие у них устремления, какое у них мировоззрение. Это так прекрасно и это так обнадеживающе, что наше будущее в надежных руках».



А другой кандидат, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, сегодня приехал в Самарскую область. Он пообщался со студентами государственного института культуры и поздравил их с Татьяниным днем. Кроме этого, он осмотрел одну из самых известных городских достопримечательностей — бункер Сталина, построенный в 1942 году на глубине 37 метров. Сейчас в Бункере организован музей. Там Грудинин пообщался с журналистами, рассказав о ходе кампании, а также об отношении к конкурентам.



Подробности — в видеоматериале.