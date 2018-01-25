«Заряжаюсь, как от батарейки»: Путин раскрыл рабочему в Казани секрет бодрости

Появление нового варианта
Ту-160 — это серьезный шаг в укреплении российской ядерной триады, заявил сегодня президент Владимир Путин на казанском авиазаводе, где он лично наблюдал за полетом ракетоносца, который в Татарстане как раз и производят. Модернизированный «Белый лебедь» был представлен буквально пару месяцев назад. И самому Путину, кстати, есть с чем его сравнить — он сам летал на предыдущей версии Ту-160.
Перед испытательным полетом модернизированного Ту-160 министр обороны предложил «постучать по дереву». Но все прошло гладко: машина отработала обязательную программу на высший балл. Все же на Казанском авиационном заводе не разучились делать лучшие в мире ракетоносцы.
Андрей Саакаян, начальник седьмой бригады: «Показала эта машина очень хорошие аэродинамические качества, прочностные качества показала эта машина очень хорошие».
Сегодня был подписан контракт на создание 10 ракетоносцев, завод обеспечен работой вплоть до 2027 года. Президент поинтересовался: можно ли на базе «Белого лебедя» создать сверхзвуковой пассажирский самолет? Оказывается, такие разработки в туполевском КБ и на казанском заводе ведутся. Один из рабочих спросил президента: а как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, оставаться энергичным и бодрым?
Владимир Путин: «Общаюсь с такими людьми как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки».
Общение с активными и молодыми Владимир Путин продолжил на форуме неформальных студенческих клубов «Вместе вперед!». Президент поздравил студентов с Татьяниным днем, призвал быть смелее и не бояться ошибок.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Андрей Саакаян, начальник седьмой бригады: «Показала эта машина очень хорошие аэродинамические качества, прочностные качества показала эта машина очень хорошие».
Сегодня был подписан контракт на создание 10 ракетоносцев, завод обеспечен работой вплоть до 2027 года. Президент поинтересовался: можно ли на базе «Белого лебедя» создать сверхзвуковой пассажирский самолет? Оказывается, такие разработки в туполевском КБ и на казанском заводе ведутся. Один из рабочих спросил президента: а как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, оставаться энергичным и бодрым?
Владимир Путин: «Общаюсь с такими людьми как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки».
Общение с активными и молодыми Владимир Путин продолжил на форуме неформальных студенческих клубов «Вместе вперед!». Президент поздравил студентов с Татьяниным днем, призвал быть смелее и не бояться ошибок.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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