В Петербурге капитально отремонтируют более полутора тысяч домов

Жилищные службы рассказали о реализации программы капремонта в 2018 году.

Для 1756 многоквартирных домов в Петербурге 2018-й определенно станет счастливым, но сложным годом. Именно столько жилых зданий попали в программу капремонта. Из бюджета территориального фонда на это будет потрачено почти 9 миллиардов рублей. Сегодня об этом рассказали представители регионального оператора капремонта и жилищного комитета.



При этом всё больше совершенствуется механизм недопуска недобросовестных подрядчиков к накопленным деньгам собственников жилья. Компании, желающие получить заказ на ремонт, проходят предварительный отбор. Участвовать в конкурсе они могут лишь после включения в специальный реестр.



Сейчас в нем 206 организаций. Однако в исключительных случаях недобросовестные или не рассчитавшие силы подрядчики всё же преодолевают все нормативные фильтры. Так, в 2017-м пришлось разорвать договоры с четырьмя фирмами уже на стадии исполнения контракта.



Самым сложным компонентом программы капремонта в Петербурге, по словам его операторов, является замена или починка лифтов. При этом фонд расплачивается за оборудование в рассрочку, приобретая его напрямую у производителя. Это позволило дополнительно включить в годовую программу несколько сотен подъемников. Всего же в этом году капитально отремонтируют 800 лифтов.