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    Предвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей. Путин, Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей

    Предвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей

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    Предвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей

    Предвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей

    Предвыборным штабом Путина в Петербурге будут руководить четверо сопредседателей

      Интрига вокруг предвыборного штаба Владимира Путина в Петербурге раскрыта. Стало известно, что его сопредседателями стали сразу четыре человека.

      Штабом будут руководить ректор Горного университета Владимир Литвиненко, начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, председатель совета петербургской общественной организации ветеранов войны Василий Волобуев и студентка Анна Шуранова. При этом в работе штаба примет участие и спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

      Отметим, что ректор Горного университета возглавляет предвыборную кампанию Путина в городе уже в третий раз. Он заявил, что первым делом будет настаивать на переносе штаба с Красногвардейской площади ближе к своему вузу, поскольку сейчас он находится на большом удалении от центра города.

      О конкретных задачах штаба ректор Горного университета пообещал сообщить на отдельной встрече с журналистами. Но пояснил, что главная его цель — работать не за спинами, а открыто.

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