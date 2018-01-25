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    Путин: развитие Крыма будет идти ускоренными темпами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин: развитие Крыма будет идти ускоренными темпами

    Путин: развитие Крыма будет идти ускоренными темпами

    Путин: развитие Крыма будет идти ускоренными темпами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

    Такое мнение глава государства выразил во время телемоста с ведущими вузами страны.

    Владимир Путин, президент РФ: «На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться».

    По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие «только будет набирать темпы».

    Владимир Путин: «Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям».

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