На опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды

Пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Туристкой улицы обезопасили светодиодами. Специальная подсветка появилась по обе стороны рельсов, где проходят поезда.
Как сообщили в РЖД, светодиоды синхронизированы со светофором. Красные огни начинают мерцать, когда состав находится на расстоянии 700 метров. При этом подсветка антивандальная, морозо- и влагоустойчивая. Ее разместили на пешеходном настиле, чтобы даже самые невнимательные смогли узнать о приближении поезда.
Только в прошлом году на этом участке пути из Петербурга в Сестрорецк погибли семь человек, в том числе дети. На ситуацию неоднократно обращали внимание жители Приморского района и депутаты городского парламента. Они настаивали на более серьезных мерах — строительстве подземных или надземных переходов.
Только в прошлом году на этом участке пути из Петербурга в Сестрорецк погибли семь человек, в том числе дети. На ситуацию неоднократно обращали внимание жители Приморского района и депутаты городского парламента. Они настаивали на более серьезных мерах — строительстве подземных или надземных переходов.
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