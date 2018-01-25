Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    На опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды. Санкт-Петербург, железные дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды

    На опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды

    комментировать

    На опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды

    На опасном железнодорожном переходе в Петербурге появились светодиоды

      Пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Туристкой улицы обезопасили светодиодами. Специальная подсветка появилась по обе стороны рельсов, где проходят поезда.

      Как сообщили в РЖД, светодиоды синхронизированы со светофором. Красные огни начинают мерцать, когда состав находится на расстоянии 700 метров. При этом подсветка антивандальная, морозо- и влагоустойчивая. Ее разместили на пешеходном настиле, чтобы даже самые невнимательные смогли узнать о приближении поезда.

      Только в прошлом году на этом участке пути из Петербурга в Сестрорецк погибли семь человек, в том числе дети. На ситуацию неоднократно обращали внимание жители Приморского района и депутаты городского парламента. Они настаивали на более серьезных мерах — строительстве подземных или надземных переходов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru