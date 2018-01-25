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    Минэкономразвития предложило ввести наказание за фиктивный техосмотр. Минэкономразвития РФ, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинэкономразвития предложило ввести наказание за фиктивный техосмотр

    Минэкономразвития предложило ввести наказание за фиктивный техосмотр

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    Минэкономразвития предложило ввести наказание за фиктивный техосмотр

    Минэкономразвития предложило ввести наказание за фиктивный техосмотр

      Российская пресса пишет о масштабной реформе, которая может коснуться многих автомобилей.

      По данным СМИ, Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за отсутствие техосмотра и фальсификацию диагностических карт.

      Так, водителей, которые ездят на не прошедших осмотр машинах, предлагают штрафовать на 800 рублей. А, например, тех экспертов, которые выдают фиктивные документы, — на сумму до 10 тысяч рублей или же отправлять на принудительные работы. Если операторы будут действовать, говоря полицейским языком, «группой лиц и по предварительному сговору», то дело может и вовсе обернуться тюремным заключением.

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