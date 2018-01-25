Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

В Ульяновске в небо поднялся новейший самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А .

Летающий танкер оснащен четырьмя двигателями нового поколения с увеличенной взлетной тягой. Теперь самолет может брать большее количество топлива, при этом дальность полета увеличилась.



Это первый топливозаправщик, собранный в России в постсоветский период. Еще до дебютного взлета сразу несколько иностранных авиационных ведомств сообщили о желании купить эту модель.



Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы вернули в Россию компетенции и производство тяжелых самолетов-топливозаправщиков Ил-78. Новый самолет качественно повысит возможности российской фронтовой и стратегической авиации».