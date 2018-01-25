Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет. Ульяновская область, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

    Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

    комментировать
    Новейший российский топливозаправщик <nobr>Ил-78М-90А</nobr> совершил первый полет

    Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

    Новейший российский топливозаправщик <nobr>Ил-78М-90А</nobr> совершил первый полет

      В Ульяновске в небо поднялся новейший самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А.

      Летающий танкер оснащен четырьмя двигателями нового поколения с увеличенной взлетной тягой. Теперь самолет может брать большее количество топлива, при этом дальность полета увеличилась.

      Это первый топливозаправщик, собранный в России в постсоветский период. Еще до дебютного взлета сразу несколько иностранных авиационных ведомств сообщили о желании купить эту модель.

      Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы вернули в Россию компетенции и производство тяжелых самолетов-топливозаправщиков Ил-78. Новый самолет качественно повысит возможности российской фронтовой и стратегической авиации».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru