Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

Главный праздник студентов — Татьянин день — отмечают в России. Именно святая Татьяна считается покровительницей учащихся.
Центром церковных торжеств стал домовый храм МГУ. В этом году божественную литургию там совершил патриарх Кирилл.
А в медицинском университете имени Сеченова в честь праздника всех желающих угощали пирогами. Акцию так и назвали — «Пироги на Пироговской». На этой улице расположены основные здания вуза.
А в медицинском университете имени Сеченова в честь праздника всех желающих угощали пирогами. Акцию так и назвали — «Пироги на Пироговской». На этой улице расположены основные здания вуза.
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