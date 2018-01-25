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    Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова. Москва, вузы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТатьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

    Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

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    Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

    Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

    Татьянин день: студентов угостили пирогами в Первом МГМУ им. Сеченова

      Главный праздник студентов — Татьянин день — отмечают в России. Именно святая Татьяна считается покровительницей учащихся.

      Центром церковных торжеств стал домовый храм МГУ. В этом году божественную литургию там совершил патриарх Кирилл.

      А в медицинском университете имени Сеченова в честь праздника всех желающих угощали пирогами. Акцию так и назвали — «Пироги на Пироговской». На этой улице расположены основные здания вуза.

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