Танкер со сжиженным газом из России ждет разгрузки в порту Бостона

Танкер французской компании Engie, который вез в США первый партию сжиженного газа с российского проекта «Ямал СПГ», встал на рейде в порту Бостона. Об этом говорят данные сайта мониторинга судов. Когда судно разгрузят, пока неизвестно.
Российский газ добирался в Штаты долго и с приключениями. Однажды танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, другие — погодой.
С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как выразился глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский», и эйфории от этой поставки не испытывает.
США в последние годы резко нарастили добычу и экспорт газа, но из-за холодов цены на него выросли, и иностранное топливо на время оказалось дешевле.
С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как выразился глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский», и эйфории от этой поставки не испытывает.
США в последние годы резко нарастили добычу и экспорт газа, но из-за холодов цены на него выросли, и иностранное топливо на время оказалось дешевле.
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