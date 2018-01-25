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    Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян. Китай, животные, клонирование, наука и открытия, обезьяны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

    Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

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    Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

    Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

    Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

      В китайской академии наук на свет появились два здоровых детеныша яванской макаки Чжун-Чжун и Хуа-Хуа.

      Генетическую информацию для клонов взяли из клеток соединительной ткани обезьяны-донора. Такую же технологию использовали в 1996 году, когда на свет появилась овечка Долли.

      Авторы проекта заявили, что теперь технически нет никаких преград для клонирования людей. Нерешенными остаются только вопросы этического характера.

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