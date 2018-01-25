Китайские ученые впервые в истории клонировали обезьян

В китайской академии наук на свет появились два здоровых детеныша яванской макаки
Чжун-Чжун и Хуа-Хуа.
Генетическую информацию для клонов взяли из клеток соединительной ткани обезьяны-донора. Такую же технологию использовали в 1996 году, когда на свет появилась овечка Долли.
Авторы проекта заявили, что теперь технически нет никаких преград для клонирования людей. Нерешенными остаются только вопросы этического характера.
Авторы проекта заявили, что теперь технически нет никаких преград для клонирования людей. Нерешенными остаются только вопросы этического характера.
Комментарии