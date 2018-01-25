Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

Обвинения против всемирно известного иллюзиониста выдвинула модель Бритни Льюис. По ее словам, инцидент произошел еще в
1988-м, когда ей было 17 лет.
Бритни Льюис рассказала, что познакомилась с Копперфильдом на конкурсе в Японии. Иллюзионист пригласил 17-летнюю девушку сопроводить его на шоу в Клифорнии. Ее бабушка дала на это согласие, пишет Daily Mail.
После запланированного шоу Бритни вместе с Копперфильдом отправилась в бар. Как она утверждает, там фокусник добавил что-то в ее напиток. По ее словам, дальше она помнит, что пришла в себя в гостиничном номере, а иллюзионист раздевал ее и домогался. После этого она якобы потеряла сознание. На следующий день Копперфильд заявил ей, что ничего не было.
Сам Копперфильд призвал общественность не спешить с выводами. Между тем Льюис заявила, что примерно 11 лет назад, когда фокусника обвинила в домогательствах другая женщина по имени Лейси Л. Кэррл, она сообщала о случившемся ФБР. Но тогда дело было закрыто.
После запланированного шоу Бритни вместе с Копперфильдом отправилась в бар. Как она утверждает, там фокусник добавил что-то в ее напиток. По ее словам, дальше она помнит, что пришла в себя в гостиничном номере, а иллюзионист раздевал ее и домогался. После этого она якобы потеряла сознание. На следующий день Копперфильд заявил ей, что ничего не было.
Сам Копперфильд призвал общественность не спешить с выводами. Между тем Льюис заявила, что примерно 11 лет назад, когда фокусника обвинила в домогательствах другая женщина по имени Лейси Л. Кэррл, она сообщала о случившемся ФБР. Но тогда дело было закрыто.
Комментарии