Полиция опровергла информацию о стрельбе в ульяновских школьников

Информация о стрельбе в пятиклассников на территории лицея №20 в Ульяновске не соответствует действительности. Об этом сообщили в
пресс-службе управления МВД по Ульяновской области.
Ранее в соцсетях и ряде в СМИ появилась информация, что двое молодых людей открыли стрельбу из пневматического оружия по школьникам, катавшимся с горки на территории лицея №20. Полиция начала проверку этой информации и пришла к выводу, что она «не соответствует действительности», передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что 20 января двое неизвестных в возрасте 18–20 лет действительно подошли к огороженной территории лицея, на которой находились учащиеся пятого класса. Один из молодых людей достал пневматический пистолет и выстрелил в землю. Затем он направил пистолет в сторону игровой площадки. Дети испугались, зашли в здание лицея и пожаловались охраннику, который нажал на кнопку тревожной сигнализации.
В ведомстве пояснили, что 20 января двое неизвестных в возрасте 18–20 лет действительно подошли к огороженной территории лицея, на которой находились учащиеся пятого класса. Один из молодых людей достал пневматический пистолет и выстрелил в землю. Затем он направил пистолет в сторону игровой площадки. Дети испугались, зашли в здание лицея и пожаловались охраннику, который нажал на кнопку тревожной сигнализации.
Комментарии