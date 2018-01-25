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    Подросток пронес в самарский техникум пневматическое оружие и файеры

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    Подросток пронес в самарский техникум пневматическое оружие и файеры

    Подросток пронес в самарский техникум пневматическое оружие и файеры

    Полиция проводит проверку из-за инцидента в самарском техникуме. 15-летний учащийся пронес в учебное учреждение оружие.

    Сотрудники самарской полиции устанавливают обстоятельства инцидента, который произошел сегодня утром в техникуме, расположенном на улице Советской Армии. Об этом сообщает ТАСС.

    Подросток 2002 года рождения пронес в здание пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре учебного учреждения. Правоохранители отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Проводится проверка.

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