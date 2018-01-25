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    Таксист спровоцировал массовое ДТП под Петербургом

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Таксист спровоцировал массовое ДТП под Петербургом

    Таксист спровоцировал массовое ДТП под Петербургом

    Таксист спровоцировал массовое ДТП под Петербургом
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • В Курортном районе таксист не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате разбиты три авто. Одну из пострадавших пришлось госпитализировать на вертолете.

    На Горском шоссе произошло серьезное ДТП. У дома 165 произошло лобовое столкновение такси и Volkswagen. По предварительной информации, работающий в известной таксомоторной компании водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

    От удара следовавшая за иномаркой Honda так же изменила траекторию движения и оказалась в кювете. Для помощи пострадавшей в аварии 63-летней автомобилистки пришлось вызывать вертолет санавиации.

    У пострадавшей диагностировали многочисленные закрытые травмы и шок 1-й степени. На вертолете женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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