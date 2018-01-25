Таксист спровоцировал массовое ДТП под Петербургом

В Курортном районе таксист не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате разбиты три авто. Одну из пострадавших пришлось госпитализировать на вертолете.

На Горском шоссе произошло серьезное ДТП. У дома 165 произошло лобовое столкновение такси и Volkswagen. По предварительной информации, работающий в известной таксомоторной компании водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.



От удара следовавшая за иномаркой Honda так же изменила траекторию движения и оказалась в кювете. Для помощи пострадавшей в аварии 63-летней автомобилистки пришлось вызывать вертолет санавиации.



У пострадавшей диагностировали многочисленные закрытые травмы и шок 1-й степени. На вертолете женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.