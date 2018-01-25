Мобильные пункты МЧС спасают замерзающих водителей на трассах Урала

В Тюменской и Свердловской областях уже почти неделю держатся сильные морозы. В связи с предельно низкими температурами многие школы объявили режим свободного посещения или вовсе отменили занятия. Автолюбителям на дорогах помогают сотрудники МЧС. Несколько федеральных трасс закрыты для автомобилей, работающих на дизельном топливе. Из-за мороза горючее густеет и моторы глохнут.

С помощью радиосвязи сотрудники МЧС информируют дальнобойщиков о погодных условиях. Спасатели вооружились тепловыми пушками. На дорогах открыты пункты обогрева — это специальные палатки, где есть все для оказания помощи автолюбителям и пассажирам, оказавшимся на трассе в сильный мороз.



В минус 30 мобильные пункты обогрева МЧС всегда в движении. Спасатели не только принимают сигналы SOS, но и сами на трассах ищут замерзающих. В экстренных ситуациях не все в состоянии вспомнить даже номер 01.



Игорь Никушин заглох на полпути от Ханты-Мансийска до Кургана. Семь часов на морозе. Сам отогревался в кафе и в машинах у коллег-дальнобойщиков, а вот старенький КамАЗ замерз намертво. Мобильные пункты обогрева в таких случаях — единственное спасение. Они есть на вооружении пожарных частей в каждом районе. В случае поломки приезжает ближайший. Автомобиль спасатели укутывают в брезентовое одеяло и отогревают с помощью тепловой пушки.



Андрей Сазонов, спасатель: «Просто отогреть надо машину. Топливо прихватило. Ну плюс масло подогреть, чтобы комфортнее завелась».



Внутри машины-спасателя есть и одеяло для водителя. Минус 35 для Урала — не сказать, что морозы совсем уж аномальные. Но тем беспечнее в холода ведут себя закаленные жители региона. У тех, кого приходилось спасать из беды, не было даже самого необходимого запаса топлива.



Самый верный способ избежать неприятностей на трассе, говорят спасатели, — в сильные морозы вообще отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же вы все-таки собрались в путь, стоит основательно подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Теплый комплект одежды, валенки, термос с горячим чаем обязательно должны быть в багажнике. А еще не забудьте зарядить телефон и пополнить баланс.



Впрочем, мобильного телефона не всегда достаточно, чтобы вызвать экстренные службы. Семью из Екатеринбурга едва не погубило человеческое равнодушие. Когда их «Жигули» внезапно остановились на трассе в 30-градусный мороз, проезжающие мимо остались глухи к чужой беде.



Супруги, двое детей и бабушка — все они страдают отсутствием слуха. Вызвать службы спасения по телефону не мог никто из пассажиров «семерки», а родственники почему-то на СМС не отвечали. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы покрывшийся инеем автомобиль не заметили сотрудники ГИБДД.



Подробности — в видеоматериале.