В Белгороде задержаны мошенники, дважды обманувшие покупателей БАДов

В Белгороде силовики провели масштабную спецоперацию по задержанию телефонных мошенников. Злоумышленники обзванивали горожан и продавали им БАДы по невероятно высоким ценам, пугая страшными болезнями. Когда жертвы понимали, что их обманули, им звонили еще раз уже от лица неких официальных госучреждений и предлагали компенсацию. Но почему же и в этот раз доверчивые белгородцы теряли деньги?

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задержание

мошенничество

Ранней пташкой оказался подозреваемый в мошенничестве. Если бы захват был назначен на более позднее время, мог бы и скрыться. Подозреваемый уже завел машину, но сесть в салон так и не успел. При виде полицейских и бойцов Росгвардии, бросился бежать со всех ног. Но в скорости явно уступил сотрудникам спецподразделений.



Сыщики уверены в том, что именно он подыскивал доверчивых пенсионерок, которые обжигались на покупке биологически активных добавок. Эксперты обнаружили в ходе обыска у подозреваемого сим-карты и так называемые базы данных. Эти персональные данные он передавал своим подельникам, которые под видом сотрудников госучреждения предлагали старикам полумиллионную компенсацию. Правда, для ее получения жертвам необходимо было перечислить на указанный счет налоговый сбор.



Его вероятных подельников — семейную пару — также задержали. В их квартире полицейские также обнаружили сим-карты, в том числе и те, с которых совершались звонки пенсионерам, а также внушительную сумму. Все это в качестве улик приложили к уголовному делу.



Игорь Абашин, старший следователь УМВД по Белгороду: «Среди потерпевших — женщина из Северной Осетии. В октябре они позвонили ей и сообщили о компенсации за приобретенные БАДы, которые оказались некачественными. Более 500 тысяч рублей, но необходимо вернуть налоговый сбор 100 тысяч рублей. Она их перевела. Но, естественно, никаких денежных средств после на своем счету она не дождалась».



Стражам порядка известно как минимум о десяти подобных эпизодах. Не исключено, что их значительно больше. Сейчас полицейские пытаются выяснить, сколько человек пострадали от этой схемы.